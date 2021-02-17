內地茶飲「奈雪的茶」上周遞招股書

去年首3季淨虧損按年擴6.1倍

集團去年首3季收入為21.1億元，按年升20.8%，其中現製茶飲收入為13.3億元，佔總收入77.2%；烘焙產品及其他產品收入為4.82億元，佔22.8%。奈雪的茶於2015年11月在深圳開設首家店舖，截至去年9月底已有422間分店，遍佈中國61個城市，香港及日本亦各有1間分店，截至去年9月底，每間分店日均銷售額為20,100元，日均訂單量465張，子品牌台蓋就於8個城市設有63間分店。

擬今明兩年拓650間分店

集團預計，集資所得款項將用於未來3年擴張店舖網絡，並提高市場滲透率，計劃今明兩年主要在一線、新一線城市分別開設約300間及350間奈雪的茶分店，當中七成為「奈雪PRO」茶飲店，2023年新開設茶飲店數量至少與2022年新店數量相同，具體開店步伐取決於市場狀况。另外，集資款項亦會用作整體運營的數碼化，加強技術能力提升運營效率，以及提升供應鏈及渠道建設能力，支持集團規模擴張。

[新股]