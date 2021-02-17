諾輝健康5400萬始穩獲一手 「頂頭槌」最多兩手

3萬「乙組頭」 僅1.4萬人獲派一手

本次大戶爭奪極為激烈，且最終極可能要「蝕息」。消息表示，760張「頂頭槌飛」多數僅獲一手，只有82人獲派兩手。「頂頭槌飛」每張約要1.03億元，假設大戶借盡九成孖展，以約3厘孖展息計，利息約要5.3萬元。僅獲一手者，每股平均成本達133元，首日該股要飈升4倍才能打和，獲兩手亦要飈兩倍才能打和。其他組別分配方面亦不樂觀，例如「乙組頭」共獲約3萬人入飛，每人斥資540萬元，但只有約1.4萬人獲派一手，中籤率不足一半。諾輝健康將於明日（18日）掛牌。

再有醫藥股啟動招股，昭衍新藥（6127）昨日起招股，每股H股招股價介乎133元至151元，入場費15,252.17元，預料最多集資65.4億元。招股期至本周五（19日）中午12時截止，預計2月26日掛牌。昭衍新藥A股昨日收報161.35元人民幣，升1.5%。以招股價上限計，A股較H股有約28%溢價。公司本次引入10名基石投資者，包括清池資本、紅杉資本、晨嶺資本、法國另類基金Carmignac等。基投共投資2.68億美元，按招股價上計，將認購本次發售股份的31.8%。

昭衍新藥招股 每手15252元入場

根據招股書，昭衍新藥為內地最大的藥物非臨牀安全性評價CRO（受託研究機構），按2019年收益計，市場份額佔15.7%。公司現時擁兩家GLP（良好生產規範）認證設施，此外近期收購美國CRO機構Biomere，擬拓展美國業務。昭衍新藥大股東兼董事長馮宇霞及其夫周志文，同時亦是深交所掛牌的內地藥股舒泰神大股東。舒泰神亦是公司五大客戶之一，貢獻4.4%收入。

昨日不少認購新股資金暫時仍被諾輝健康凍結，因此昭衍新藥首日孖展反應普通。綜合本地4家券商數據，首日共借出102.62億元，該股公開發售集資額約5.89億元，僅計券商孖展，公開發售暫錄16倍超購。

明報記者

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