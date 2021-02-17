「女股神」旗下增持 平醫眾安大漲

上周三起建倉平醫

Cathie Wood旗下的金融科技ETF（ARKF），持有眾安的持股量自本月初1022萬股，增至上周五（12日）的1387萬股，不過佔基金的比重則較上月底跌0.17個百分點至2.14%。眾安在綫昨日收報73.35元，急升32.16%，升近3年的高位。眾安曾在上周一（8日）發布盈喜。

ARKF亦在上周三（10日）起開始建倉平安好醫生，上周四亦再增持，該股繼上周四大漲兩成後，昨再升8%至138.3元，截至上周五ARKF持有270萬股，較上周三首次披露時的49.8萬股大幅增加，佔基金比重0.96%。

減持騰訊ADR美團

不過，ARKF在本月8日減持騰訊（0700）ADR，佔ARKF的比例降至4.1%，在下一代互聯網ETF（ARKW）亦減持了23.34萬股。ARKF亦在本月10日減持了20萬股美團（3690），佔基金的比例降至0.29%。騰訊和美團昨日下跌1.59%和1.3%，為表現最差的藍籌。