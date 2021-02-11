A股ETF創新高 內地票房勁影視股揚

華夏滬深300南方A50單位轉溢價

華夏滬深300的每單位價格較其資產淨值，由折讓轉為溢價1.76%。南方A50也由原先的0.33%折讓，轉為1.77%溢價。

另外，根據貓眼實時數據，截至昨日年初五（2月16日）傍晚，內地春節首5日累計票房已經突破67.15億元人民幣。受消息刺激，昨日港股中的影視股大升。

《李煥英》跑出 阿里影業漲35%

其中，IMAX中國（1970）曾最多升88%，收市升31%至18.36元；貓眼娛樂（1896）升9.5%至16.98元；橙天嘉禾（1132）收報0.181元，亦升8.38%。在內地7部賀歲片當中，原本被視為「黑馬」的《你好，李煥英》叫好兼叫座，製片商的阿里影業（1060）及閱文（0772），昨日分別大漲34.58%及9%，分別收報1.44元及92.5元，閱文創2017年12月以來新高。