A股ETF創新高 內地票房勁影視股揚

【明報專訊】趁着A股因為春節假期休市，本港一眾A股ETF被炒高，南方A50（2822）昨日破頂，高見23.3元，收報23.26元，升2.11%；安碩A50（2823）亦曾升至23.64元約13年高位，收升1.99%，報23.62元，連升11個交易日；易方達滬深三（3100）升2.14%，收報68.64元；華夏滬深300（3188）曾高見72.68元，收報72.52元，升1.85%，雙雙創新高。
華夏滬深300南方A50單位轉溢價
華夏滬深300的每單位價格較其資產淨值，由折讓轉為溢價1.76%。南方A50也由原先的0.33%折讓，轉為1.77%溢價。
另外，根據貓眼實時數據，截至昨日年初五（2月16日）傍晚，內地春節首5日累計票房已經突破67.15億元人民幣。受消息刺激，昨日港股中的影視股大升。
《李煥英》跑出 阿里影業漲35%
其中，IMAX中國（1970）曾最多升88%，收市升31%至18.36元；貓眼娛樂（1896）升9.5%至16.98元；橙天嘉禾（1132）收報0.181元，亦升8.38%。在內地7部賀歲片當中，原本被視為「黑馬」的《你好，李煥英》叫好兼叫座，製片商的阿里影業（1060）及閱文（0772），昨日分別大漲34.58%及9%，分別收報1.44元及92.5元，閱文創2017年12月以來新高。