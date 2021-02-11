牛年紅盤大漲573點 復蘇概念熱炒 美銀︰投資者現金水平8年來最低

明報記者 歐陽偉昉

目前恒指與2018年歷史高位33,484點相差2700點，以黃金比率計算，從2018年高位至去年3月的低位，目前已反彈超過0.764倍（見圖）。國指昨日收報12,036點，升155點或1.31%，科指收報10,694點，升283點或2.72%。恒指夜期曾升上30,800點，截至晚上10時報30,710點，低水37點。

恒指夜期曾見30800點後轉低水

美銀昨晚發布2月份全球基金經理調查，認為「目前唯一看淡的原因，就是『沒有利淡因素』」。該行表示，有91%的投資者認為今年經濟將會走強，比例為歷來最高，而且大多數認為經濟將V形復蘇。對通脹、每股盈利和債券收益率預期亦接近紀錄新高。

該調查顯示，目前全球投資者的現金水平為3.8%，是2013年3月以來的新低，當時為美國聯儲局前主席伯南克的「收水恐慌」（taper tantrum）前夕。股票和商品倉位在2011年以來的新高。只有13%受訪者認為目前市場出現泡沫，投資者表示願意承受「高於平常」的風險水平，處於歷史高紀錄。

長假期間，外圍受惠新冠肺炎新症減少，疫苗接種持續有進展而做好，紐約期油一度升穿每桶60美元，中石油（0857）昨大漲13.17%，為表現最佳藍籌，中海油（0883）和中石化（0386）分別升9.53%和8.14%。匯控（0005）將於下周公布業績，有機會恢復派息，昨日升7.65%。大型科技股反而趁高回吐，騰訊（0700）及美團（3690）均倒跌，美團早段更曾經破頂，但收跌1.3%。

匯控憧憬復派息 漲逾7%

政府昨晚宣布將於周四（18日）放寬每枱人數和晚市堂食限制，受本地疫情拖累的行業率先急升，九倉置業（1997）升10.01%，收報48.35元；翠華控股（1314）升14.75%，收報0.35元；莎莎國際（0178）收報1.99元，升17.75%；國泰航空（0293）收報6.93元，升5.64%：太古（0019）收報56.5元，大升14.6%。

分析：恒指31000點或有阻力

港股在滬港通恢復交易前再急升，耀才證券研究部總監植耀輝認為，昨日維持高成交額，反映市場投資氣氛向好，市場憧憬北水回復後可再帶動股市再升。對於後市表現，他認為升市由資金流入帶動，目前技術指標的參考作用不大，主要視乎北水回歸後是否仍然大幅流入，恒指在31,000點或會有阻力。