十大屋苑新春4天長假6宗成交 10年新高

較去年同期交投多1倍

翻查資料，十大屋苑2011年春節長假錄約12宗成交，而2012至2020年的春節長假，十大屋苑期內錄得的成交宗數介乎1至4宗不等。至於過去4日新春長假共錄6宗成交，創10年新高。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，今年因疫情封關，港人留港度歲及消費，帶動睇樓及樓市氣氛保持活躍，二手成交不只集中於十大屋苑，亦遍佈二、三線屋苑。另美聯統計，過去四天新春長假，十大屋苑錄約8宗成交，是自2011年後的10年同期新高。美聯住宅部行政總裁布少明指，樓市氣氛暢旺，相信新春節日因素對樓市影響時間將較過往短。

貝沙灣相連戶9500萬沽 17年升5倍

成交方面，代理消息指，薄扶林指標豪宅貝沙灣，新錄1期2座極高層相連大戶易手，實用2517方呎，原業主原叫價1.25億元，議價後減價3000萬元或24%，新近以公司轉讓形式將單位易手，成交價9500萬元，實呎37,743元；原業主2003年以約1540.5萬元購入，持貨17年，帳面賺逾7959萬元或逾5倍。會德豐啟德GRANDE MONACO開售在即，香港置業區域董事胡耀才指，同區啟德1號II 5座高層E室，實用563方呎，2房間隔，由首置客以1320萬元購入、實呎23446元；原業主2017年底1202.8萬元購入，帳面賺逾117萬元或約10%。

另外，新春4天長假東涌暫錄7宗成交，比去年新春長假僅1宗大增6倍。利嘉閣高級經理劉景駿指，東涌指標屋苑之一東環，1期6B座高層3室，實用472方方呎，2房間隔，新近以約660萬元售出，實呎13,983元；原業主2015年562.2萬元一手購入，帳面賺97萬元或17%。