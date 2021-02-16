牛年首4天一手33宗成交 8年最旺

秉承新春如常營業慣例的恒地，春節長假售出的10個單位，主要來自元朗尚悅‧嶺、北角君譽峰、大角嘴利奧坊‧曦岸等樓盤。市場亦不乏特色戶成交，信置（0083）馬鞍山SILVERSANDS，新售出5A座地下E室連平台特色戶、屬1房開放式廚房間隔，成交價640.81萬元，實用267方呎連103方呎平台、實呎2.4萬元，為項目特色戶呎價新高。SILVERSANDS上月底推出至今累售40伙，套現逾3億元。

至於萬科香港旗下屯門掃管笏上源，亦錄花園特色戶成交，為1B座地下及高層地下B室，實用2200方呎連606方呎花園，成交價3200萬元、實呎14,545元。

GRANDE MONACO擬本周開價

發展商已密鑼緊鼓部署牛年開盤大計，負責屯門青山灣帝御•嵐天項目銷售的恒基物業營業（一）部總經理林達民指，項目過去8日累收4073票，以新價單推出112伙計超額逾35倍，料最快今上載銷售安排。有機會成牛年首個開價新盤、會德豐地產啟德GRANDE MONACO（涉247伙），該公司常務董事黃光耀指，項目擬今周內上載樓書和開價。新地(0016)太子道西Prince Central，集團副董事總經理雷霆指，今周內會公布最新具體銷售部署，預計本月底開售。Prince Central共設101伙，開放式及1房戶型佔77伙，另提供2房至4房單位。

嘉華（0173）營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明指，集團獨資發展的九龍嘉林邊道2號豪宅項目，將於首季至次季期間以現樓形式推售；提供5個實用均逾4000方呎的洋房單位。另3個單位均逾千伙的大型合作項目，包括西南九龍長沙灣GRAND VICTORIA，擬首季推售，第1期涉524伙；兩個鐵路項目擬下半年推出，包括將軍澳日出康城第11期、元朗錦上路站第1期，分別提供約1880伙及約2200伙。