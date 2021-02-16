鼠年樓宇買賣登記逾7.8萬宗 3年新高

【明報專訊】踏入牛年，業界憧憬疫苗效應發揮作用、中美兩國關係改善下，地產後市獲看高一線。利嘉閣研究部主管陳海潮指，受疫情拖累，剛過去的鼠年呈「一手淡、二手旺」格局（2020年1月25日至2021年2月11日），展望牛年，樓市將出現「噴射式」上升，預期至牛年年底（即明年初），整體物業交投可望上升一成達8.63萬宗、住宅樓價料可升10%。綜合土地註冊處數據，截至今年2月9日為止，庚子鼠年全港整體暫錄78,352宗樓宇買賣登記、物業登記總值約6969.80億元，預測鼠年全年登記量值最終可達78,800宗及7010億元，料將較己亥豬年的72,224宗及6466.76億元分別升9%及8%，按年登記量連跌2年後反彈、創近3個農曆年度新高。