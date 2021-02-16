港龍空姐疫下轉職豪宅代理 任職3個月 帶客一日睇11間豪宅終「開單」

明報記者 李舒盈

現時任職美聯物業顧問的李佩君（Trisha），未加入地產代理行業前，曾任職港龍達6年之久，與機師男友曾同為港龍職員。她表示，疫情下令工作大減，僅靠底薪過活。雖然已經做好被裁員的打算，並積極尋找其他工作機會，但得知公司結業的消息，仍感到愕然及需要時間消化。

「喜愛空姐這個職業，又因為可以周圍飛去不同地方之餘，每程航班都會面對不同的客人及同事，即使與同事相處不融洽，亦未必在下一班機再遇。」機緣巧合下，她透過朋友認識現時主管入職美聯物業，更於去年底考獲地產代理牌照，現時主要負責山頂及南區豪宅物業。

空中服務技巧可用於代理工作

從來沒有想過轉行的李佩君坦言，任職空姐的經驗對現時工作大有裨益。「空中服務員要求有較高的語言能力，並且待人接物及客人溝通技巧都能應用於現時工作上。」她又指，自己對地產行業經驗尚淺，但在主管教導下獲益良多，明白到作為代理首先要與客人建立信任；而銀碼動輒逾億元的山頂及南區豪宅，一旦促成豪宅成交，代理更可獲豐厚佣金。「可能有時送盆桔，個客就會同你買層樓」適時送禮表達心意，令客人與代理建立如朋友關係。

淺水灣豪宅月租12萬「開單」

李佩君任職地產代理約3個月，終促成首宗租務成交，為淺水灣一宗月租12萬元豪宅租賃。「當日帶客人參觀11間豪宅，最終幫助客人找到滿意的居所，這宗成交為自己帶來極大的滿足感。」踏入牛年，隨着疫情進一步受到控制下，她對本港豪宅市場感到樂觀，最近一手新盤成交量已反映本地購買力強勁。她又預期，中港通關後，更有利豪宅市場交投。

地產代理行業近年有很大的轉變，被問到會否擔心地產代理行業會被網上平台取代。「唔擔心，我在這些平台都有註冊帳戶，疫情下市民多從網上了解樓盤資訊，客人對樓盤有興趣便會主動聯絡。」李佩君指，如早前美聯代理Lily以不標準的粵語拍攝網上睇樓片，引來網絡熱烈討論之餘，同時帶來不少客源。「拍YouTube片推介樓盤，由拍攝剪片同後期製作都需要親自處理，令自己學識新技能。」拍片是她從來未接觸過，為她帶來一定挑戰，她亦因此報讀電腦班學Photoshop ，稍後若有空閒時間亦會報讀剪片班，繼續為自己增值。