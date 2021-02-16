經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：一帶一路需雙重國籍

【明報專訊】近日有很多熱心人士對雙重國籍都發表了自己意見，不少人認為應該取消雙重國籍，我認為那些人對中國歷史不大了解。

上 / 下一篇新聞