馬斯克失首富寶座關中國事？

內地約談Tesla 致股價急跌

馬斯克上月以逾1850億美元身家一度坐上環球首富寶座，不過近期Tesla麻煩纏身。中國國家市場監管總局與中央網信辦、工業和信息化部、交通運輸部及應急管理部消防救援局，早排就消費者反映品質有瑕疵等問題約談Tesla，官媒《新華社》更批評Tesla「別再讓質量讓路銷量」，Tesla股價應聲下挫，Tesla最終更要喺微博發聲明，話公司誠懇接受政府部門指導。

根據福布斯即時富豪榜最新排名，貝索斯身家升至1908億美元，超過馬斯克，重奪全球首富寶座。馬斯克身家就跌至1772億美元，目前屈居富豪榜第二名。緊隨其後嘅都係熟口熟面嘅富豪，包括LVMH嘅阿爾諾（Bernard Arnault）、微軟嘅蓋茨同facebook嘅朱克伯格，去到第6位先有華人面孔，就係農夫山泉 （9633） 嘅鍾睒睒。

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[小琴密語]