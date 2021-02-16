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2021年2月16日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
ViuTV魯庭暉：今年續主打真人騷 不介意TVB推類似節目 最重要多人睇電視
強調吸引觀眾「看電視」非「聽電視」
今年外判劇料逾10套 包括自家班底創作劇
疫下港人每天多看42分鐘電視
CSM：收視調查涉港1000家庭
黑期高見30500點 港股今料開紅盤
富三代施伯雄愛打工 5年任職4初創 加入英資Fintech 夢想北上尋機遇
父輩活躍於本地政界 高調評論政治
安永：氣候風險披露 增基金負擔
內地春節票房勁 IMAX收入增45%
比特幣曾下試4.6萬美元
TikTok售美業務 白宮否認擱置
宏利發20億加元後償債務票據
張兆聰：SaaS概念股看好逢低吸
劉宇亮：就地過年利手遊股 冷吼中手遊
何民傑：聯儲局料續放水 今年股巿牛氣冲天
李浩德：美股「契媽」加持 百度藉自動駕駛平台翻身
技術取勝：長實41元沽壓沉重
馬斯克失首富寶座關中國事？
劉思明：牛年開局 金蝶中糧包裝加速上升
周顯：隱世女富豪 出於名門望族
湯文亮：一帶一路需雙重國籍
港龍空姐疫下轉職豪宅代理 任職3個月 帶客一日睇11間豪宅終「開單」
任職13年空少被裁 望牛年於代理業立足
鼠年樓宇買賣登記逾7.8萬宗 3年新高
牛年首4天一手33宗成交 8年最旺
十大屋苑新春4天長假6宗成交 10年新高
Oasis Kai Tak複式5萬租出 呎租35元
技術取勝：長實41元沽壓沉重
【明報專訊】工行向好趨勢未變（圖）
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