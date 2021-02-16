劉宇亮：就地過年利手遊股 冷吼中手遊

在港上市的餐飲股在過年前已相繼破頂，包括海底撈（6862）、九毛九（9922）、呷哺呷哺（0520）。筆者認為「就地過年」民眾除了外出用餐外，留家娛樂，包括看電影、視、打機亦成為主要消遣的活動，所以手遊股絕對受惠今個農曆新年假期。

有望突破3.9元阻力 上望4.4元

遊戲龍頭當然是騰訊（0700），在2020年內地共有5款遊戲的收入突破10億美元，當中騰訊旗下兩款遊戲位列第一及第二名，《和平精英》)和《王者榮耀》，兩款遊戲去年合共收入超過50億美元。筆者認為可冷吼中手遊（0302），公司截至去年中期坐擁107個遊戲知識產權，在中國僅次於騰訊。中手遊為領先的IP遊戲營運商和發行商，重點投放在與著名文化產品及藝術作品有關的IP如近日推出著名品牌《新射雕群俠傳》手遊。

另外遊戲《真三國無雙霸》是由騰訊授權；獲字節跳動獨家授權的兩款遊戲，估計將在2021年上半年推出，無論短線、中線均值得投資者關注，相信股價有望突破3.9元阻力，上望4.4元。

太平基業證券基金投資經理

[劉宇亮 股宇有云]