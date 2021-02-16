比特幣曾下試4.6萬美元

【明報專訊】比特幣未能衝破5萬美元關口，加密貨幣昨齊回吐。比特幣於周日（14日）見4.97萬美元新高後，昨晚曾下試4.6萬美元，最多跌5.6%。以太幣（Ether）則最多跌8%。截至昨晚10時，比特幣報4.8萬美元，跌幅收窄至2.7%。路透社報道，華爾街巨企齊轉呔，開始看重比特幣，即使出現回落，也無礙加密貨幣價格高企。上周接連有巨企對比特幣釋出開放態度，除電動車巨企特斯拉（Tesla）高調宣布買入外，Mastercard亦指出將揀選部分加密貨幣納入網絡，而支付平台Square、Paypal則表示，或開放予投資者交易比特幣。
馬斯克：狗狗幣唯一問題太集中
比特幣去年12月首次突破2萬美元，不到3個月內價格便已倍增；年初至今，比特幣則累計飈六成。澳洲券商Pepperstone研究主管Chris Weston昨日向路透社表示，價格於單日內出現小幅回吐，或是因為有大型基金獲利離場，但若投資者想趁回調買入，恐怕要認真考慮是次回調有多大。
有份推高比特幣的「推特股神」馬斯克（Elon Musk）昨日再點評「狗狗幣」（Dogecoin）。馬斯克於Twitter發文稱，狗狗幣現時唯一問題是持有用戶過度集中，他表示，若現時的持幣者選擇沽出大部分持倉，他會全力支持。他又表示，「若這些人想清倉，我甚至願意出真金白銀」。有用戶撐其發言，指市場中的巨鯨（whales）若願意出售，將能令狗狗幣成為真正的互聯網貨幣，否則此貨幣將失去馬斯克的肯定，馬斯克回覆該名用戶表示認同。截至昨夜10時，狗狗幣報0.0606美元，跌2.7%。