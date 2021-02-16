比特幣曾下試4.6萬美元

馬斯克：狗狗幣唯一問題太集中

比特幣去年12月首次突破2萬美元，不到3個月內價格便已倍增；年初至今，比特幣則累計飈六成。澳洲券商Pepperstone研究主管Chris Weston昨日向路透社表示，價格於單日內出現小幅回吐，或是因為有大型基金獲利離場，但若投資者想趁回調買入，恐怕要認真考慮是次回調有多大。

有份推高比特幣的「推特股神」馬斯克（Elon Musk）昨日再點評「狗狗幣」（Dogecoin）。馬斯克於Twitter發文稱，狗狗幣現時唯一問題是持有用戶過度集中，他表示，若現時的持幣者選擇沽出大部分持倉，他會全力支持。他又表示，「若這些人想清倉，我甚至願意出真金白銀」。有用戶撐其發言，指市場中的巨鯨（whales）若願意出售，將能令狗狗幣成為真正的互聯網貨幣，否則此貨幣將失去馬斯克的肯定，馬斯克回覆該名用戶表示認同。截至昨夜10時，狗狗幣報0.0606美元，跌2.7%。