內地春節票房勁 IMAX收入增45%

《唐人街探案3》票房領先

新春期間，全部以IMAX鏡頭錄製的《唐人街探案3》領先票房，票房收入達2350萬美元，為該公司有紀錄以來，於內地電影創下周末票房開畫紀錄，剛過去的周五，更是首次在全球市場，單日錄得超過100萬入場人次，其中在內地單日錄得97.5萬觀影人次。IMAX據此在剛去的周末票房，取得6%票房佔有率，並且佔全國總上畫屏幕比例逾1%。

IMAX中國（1970）行政總裁Rich Gelfond表示，基於近期在內地的票房成功，公司已預計電影粉絲會在農曆新年捧場，但是影迷回流情况超越其當初最樂觀的預測。自去年7月份內地票房重開，IMAX已經累計錄得1.26億美元的票房收入。內地網上購票平台貓眼實時數據則顯示，截至昨日下午5時30分，內地大年初四電影累計票房突破10億元（人民幣，下同），新春檔期票房已連續四日超10億元，總票房超55億元，當中《唐人街探案3》總票房29.5億元，《你好，李煥英》總票房逼近15億元。