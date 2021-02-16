安永：氣候風險披露 增基金負擔

料200持牌基金符定義受影響

根據證監會諮詢文件，若基金經理的管理資產超過40億元，將被定義為「大型基金經理」，須遵守「進階標準」，包括針對風險做情境分析、設定機構層面管理措施、披露部分定量KPI如碳強度（carbon intensity）等。此外，過渡期也僅有9個月，其他基金則為12個月。此標準是參考法國等地制定，預料將有200家香港持牌基金符合此定義。

林小芳表示，管理資產超過40億元門檻、但團隊規模較小的基金公司不在少數，此類基金未必如想像中「大型」，資源亦十分有限。她舉例，以私募基金而言，10個人已可以管理40億元規模，對冲基金大約則需要20餘人便可應付。要為數十人的團隊增添一條內部氣候風險團隊，意味開支將大增，再加上本地ESG人才稀缺，用人成本高企，更加重負擔。

林小芳建議，證監會應為「進階標準」設定更高門檻，並將基金團隊規模、基金產品一併納入考量。近年ESG於全球均成為熱門話題，不過尚未出現一套國際普遍應用的披露標準。林小芳表示，國際財務報告準則基金會（IFRS Foundation）正積極考慮制定一套可持續匯報標準，證監會行政總裁歐達禮上月更於演講中再度強調支持倡議，因此她對標準出台看法樂觀。

本港ESG發展方興未艾，安永大中華區金融服務氣候變化與可持續發展合伙人李菁（圖）表示，雖然內地政府起步略早數年，但香港的綠色金融發展仍有極大潛力。她認為，香港未來應更注重產品發行、交易等。她舉例稱，部分本地有望開發的綠色產品，包括基於綠色信貸的綠色ABS（資產支持證券）、針對海洋保護的藍色債、綠色基金、綠色保險等。

港綠色金融應主力發展發行交易

李菁表示，中國當局有意於今年將碳交易由現貨拓展至期貨市場，業界普遍相信市場將會落地於新設的廣期所。她認為，若措施落地，本港將可深度參與碳期貨交易，亦是為碳交易引入國際資金的最理想渠道。