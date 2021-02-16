安永：氣候風險披露 增基金負擔

【明報專訊】證監會去年發出諮詢文件，擬就基金經理針對投資中的氣候風險披露設立一套規則，旨在全面提升基金界就「ESG」中「E」的實踐。諮詢期上月15日已完結，安永財富及資產管理香港主管合伙人林小芳早前接受本報訪問時表示，樂見新規符合行業發展趨勢，但她表示，以管理資產（AUM）價值40億元作為更嚴格披露的監管門檻，恐為部分本地另類基金帶來額外負擔。
料200持牌基金符定義受影響
根據證監會諮詢文件，若基金經理的管理資產超過40億元，將被定義為「大型基金經理」，須遵守「進階標準」，包括針對風險做情境分析、設定機構層面管理措施、披露部分定量KPI如碳強度（carbon intensity）等。此外，過渡期也僅有9個月，其他基金則為12個月。此標準是參考法國等地制定，預料將有200家香港持牌基金符合此定義。
林小芳表示，管理資產超過40億元門檻、但團隊規模較小的基金公司不在少數，此類基金未必如想像中「大型」，資源亦十分有限。她舉例，以私募基金而言，10個人已可以管理40億元規模，對冲基金大約則需要20餘人便可應付。要為數十人的團隊增添一條內部氣候風險團隊，意味開支將大增，再加上本地ESG人才稀缺，用人成本高企，更加重負擔。
林小芳建議，證監會應為「進階標準」設定更高門檻，並將基金團隊規模、基金產品一併納入考量。近年ESG於全球均成為熱門話題，不過尚未出現一套國際普遍應用的披露標準。林小芳表示，國際財務報告準則基金會（IFRS Foundation）正積極考慮制定一套可持續匯報標準，證監會行政總裁歐達禮上月更於演講中再度強調支持倡議，因此她對標準出台看法樂觀。
本港ESG發展方興未艾，安永大中華區金融服務氣候變化與可持續發展合伙人李菁（圖）表示，雖然內地政府起步略早數年，但香港的綠色金融發展仍有極大潛力。她認為，香港未來應更注重產品發行、交易等。她舉例稱，部分本地有望開發的綠色產品，包括基於綠色信貸的綠色ABS（資產支持證券）、針對海洋保護的藍色債、綠色基金、綠色保險等。
港綠色金融應主力發展發行交易
李菁表示，中國當局有意於今年將碳交易由現貨拓展至期貨市場，業界普遍相信市場將會落地於新設的廣期所。她認為，若措施落地，本港將可深度參與碳期貨交易，亦是為碳交易引入國際資金的最理想渠道。