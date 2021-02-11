黑期高見30500點 港股今料開紅盤

亞太股市普遍上升

日股30年首升穿3萬點

美股昨晚因為總統日而休市一天，港股則於今早重開。至於昨日仍然有開市的新加坡黑期市場則延續港股假期前的升勢，昨日高見30,567點，較年三十晚半日市再升394點。外圍方面，重磅股騰訊（0700）的ADR折算高見768.81元，較香港收市升11.81元。

亞太區股市昨日普遍上升。日本日經225指數昨日抽高564點，高見30,084點，為1990年8月3日經濟泡沫爆破首見。日股上升，與當地公布第四季經濟增長按季增長12.7%，超過市場預期，實現連升兩季，加上日方容許引入輝瑞疫苗為國民接種，並且憧憬經濟轉好有關。重磅股迅銷、軟銀及奧林巴斯三股已升4.09%、2.12%及12.22%，單是迅銷已推高日股140點。韓國綜合股價指數及印尼雅加達綜合指數亦分別升1.5%及0.95%。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，由於外圍市况未見任何異常情况發生，加上日本股市重返30年前高位，市場氣氛較好，因此估計今日港股紅盤高開機會高，但是考慮到之前大市累積上升一段時間，因此估計上漲空間暫時有限，並且等待周四「北水」南下再作定奪，估計全星期有望高見30,500點以上。

耀才：上漲空間有限

須待北水重臨

市場憧憬環球經濟復蘇下，美國期油昨日香港傍晚時段突破60美元大關，為去年1月以來首次。歐洲市場中，以英國股市升幅最大，富時100指數在昨晚香港時間10時，已升2.04%。法國CAC及德國DAX指數亦分別升1.47%及0.46%。

永裕證券董事總經理謝明光預期，港股今日會跟隨外圍市况向好而紅盤高開，就算「北水」未重返市場，亦未必會低收，可望繼續守穩在3萬點以上。當中匯控（0005）股價在假期前做好，騰訊維持向好會繼續支持升市。他預期，受新冠疫情拖累股價下跌較多的餐飲股，會隨着初七周四起放寬堂食限制而持續出現反彈。