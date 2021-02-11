CSM：收視調查涉港1000家庭

【明報專訊】不少網民都懷疑，身邊甚少聽到有人安裝收視調查裝置。不過，香港的收視調查研究，是由3家免費電視台及13家4A廣告商組成的香港電視收視研究創辦委員會招標，委任研究機構跟進。負責香港收視調查研究的CSM媒介研究副總經理張薇表示，現時香港的收視樣本家庭逾1000戶，涉及約2700人。另會每年做兩次基礎研究，和現有接受收視調查的樣本戶對照及調整。她說，現有逾1000戶樣本戶已經反映現有香港人口結構的收視情况，樣本戶數目亦不算細。
稱現有樣本足夠反映收視情况
張薇強調：「收視調查並非純跟個人喜好而定」，而是反映出香港的人口結構分佈。CSM媒介研究更會每年另做兩次基礎研究，隨機抽樣地址訪問，每次面對面訪問約2000至3000樣本戶，並會將結果和現有接受收視調查的樣本戶作對照。最終反映出來的其中之一項變化，便是每年的每點收視點包含的觀眾數目均有不同，例如在2020年每收視點便包括6.359萬名觀眾，到2021年推及計算的每點收視點會代表6.554萬名觀眾。
至於CSM會否將收視樣本戶進一步擴大，張薇表示，現有的樣本戶已足夠反映香港的收視情况，並非以樣本多寡便能夠準確反映收視情况。反而她說，電視台、廣告商及他們會更重視收視調查的品質監控，因此他們會每周向樣本戶做一次突擊檢查，確保樣本戶是否有人按收視調查要求做紀錄，以及加強對樣本戶的教育。