CSM：收視調查涉港1000家庭

稱現有樣本足夠反映收視情况

張薇強調：「收視調查並非純跟個人喜好而定」，而是反映出香港的人口結構分佈。CSM媒介研究更會每年另做兩次基礎研究，隨機抽樣地址訪問，每次面對面訪問約2000至3000樣本戶，並會將結果和現有接受收視調查的樣本戶作對照。最終反映出來的其中之一項變化，便是每年的每點收視點包含的觀眾數目均有不同，例如在2020年每收視點便包括6.359萬名觀眾，到2021年推及計算的每點收視點會代表6.554萬名觀眾。

至於CSM會否將收視樣本戶進一步擴大，張薇表示，現有的樣本戶已足夠反映香港的收視情况，並非以樣本多寡便能夠準確反映收視情况。反而她說，電視台、廣告商及他們會更重視收視調查的品質監控，因此他們會每周向樣本戶做一次突擊檢查，確保樣本戶是否有人按收視調查要求做紀錄，以及加強對樣本戶的教育。