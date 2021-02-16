疫下港人每天多看42分鐘電視

第三波人均看249分鐘創新高

根據2018至2023年香港收視研究的數據提供商CSM及Kantar提供的資料顯示，2020年4歲以上的香港電視觀眾總人口達653.9萬，因此每點收視點約6.54萬人。CSM媒介研究副總經理張薇接受本報查詢時表示：「經統計直播甚至7日內重溫節目等收視習慣後，全年香港觀眾平均每天比2019年多花42分鐘收看電視，收看節目時間由2019年的184.9分鐘增長至226.9分鐘。」

有關統計更顯示，自疫病爆發後，人均收看電視由2019年全年至2020年1月份介乎175.2至196.2分鐘，增至去年2月到12月份人均超過200分鐘以上，上升趨勢覆蓋全部年齡層及性別。當中尤以第三波疫情期間，8月份創人均收看長達249.1分鐘最高紀錄。張薇形容：「若按每周人均收看電視時間的變化，會發現四波疫情起伏及緊隨實施之檢疫及社交距離措施，有正相關系數」（見圖1）。早上8時半至每晚黃金時段前的收視點，更較2019年明顯提升（見圖2）。舉例去年下午1時平均收視點有約15點，便比2019年約10點大幅提高。在每晚7至11時黃金時段，峰值更早於晚上8時15分至30分出現，佔整體收視38.7%，這比2019年的峰值不單提早了1小時，收視比例亦提高了5.2個百分點。

去年最多觀眾看新聞時事節目

張薇還稱，劇集、新聞與時事節目，以及娛樂仍是三大收看節目類別。新聞與時事節目在2020年進佔收看節目的首位，由2019年每人總收看12,841分鐘，增至16,582分鐘，大升29.13%；劇集排第二，每人總收看15,906分鐘，按年增12.7%；排第三為娛樂節目達12,014分鐘，按年增14.9%。這反映疫情期間，觀眾需要更多新聞及資訊。雖然重要賽事暫停致體育節目播放時間減少，但是因為停課關係，電視台卻增加播放兒童節目及紀錄片，播放長達256,339及375,399分鐘，較2019年分別增加3.6%及11.9%。

明報記者 陳偉燊