ViuTV魯庭暉：今年續主打真人騷 不介意TVB推類似節目 最重要多人睇電視

明報記者 蔡穎霖、陳麗歡

去年全球受盡新冠病毒肆虐打擊，魯庭暉稱一路走來絕不容易，除了整體廣告市場走弱，拍攝方面亦受限制，但母公司電訊盈科（0008）全年業績反映ViuTV表現穩健，形容發展「On the right path（在正軌上）」，冀盡快收支平衡。展望團隊今年「繼續做好自己」，出產數量更多、質素更好的劇集，惟強調真人騷仍是主打。

1小時綜藝追看性較強 擬今年推4套

魯庭暉表示，有見於黄金時段內的觀眾，對長達1小時的綜藝節目追看性較強，故今年計劃推出4套時長1小時的綜藝節目，當中包括《全民造星IV》、《最後一屆口罩小姐選舉》和《造美人》等，冀在綜藝節目上有新嘗試。此外，魯庭暉稱《造星》並非因迴響好而「翻兜」，而是希望為一群有意入行的人士提供曝光的機會，故將會「一直做，做到再幫唔到佢哋嘅時候，就換其他人做」。

媒體是本業 捧藝人講緣分不應量化

ViuTV成功捧出兩隊男團MIRROR及ERROR，問及未來會否加強經理人業務，魯庭暉表示媒體才是本業，笑言「藝人是講求緣分」，不能將目標量化如「我要捧起200個姜濤」；反而應以藝人為出發點，思考「如何讓MIRROR和ERROR等藝人，在其世界當中可以增加100名觀眾」，從而令節目吸引更多觀眾收看。

觀眾不時將ViuTV跟大台比較，魯庭暉稱沒有參考TVB的做法；而對手不斷「變陣」，新近邀請曾志偉、王祖藍回巢冀加強製作，魯庭暉認為，若TVB成功尋找方法改善其節目屬好事，並不介意對家播出題材相似的選秀節目，認為雙方出品各有不同「味道」，更指觀眾「睇佢（TVB）定睇我（ViuTV）都得，最重要多人睇電視」。

《戰毒》改深夜播 未來會多選購日韓劇

ViuTV近日播出港中合拍劇集《戰毒》，引起大批網民不滿，更揚言要「熄機罷睇」並要求腰斬停播此劇，最終ViuTV昨日宣布回應觀眾訴求，改深夜播該劇（詳見C1版）。被問及未來會否「避嫌」而不購入內地劇集，魯庭暉指地域並非揀選外購劇集的考慮因素，更重要是節目集數及時長能否配合電視台播放。他續稱，大陸劇集一般比較長，「如果60集就要播3個月，收視唔好就冇仇報」，日韓劇則10多集，因此ViuTV較多採購日韓劇集。