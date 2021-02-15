薛偉傑：緬甸政局突變 恐打亂中國稀土戰略

據悉，中國大陸和緬甸的經濟合作涉及多個方面，包括產業轉移（尤其是紡織製衣業）、深水港、水力發電廠、中緬油氣管道、油氣勘探和開發、礦產、寶石、木材等。其中在礦產方面，本地媒體一向只提及銅礦，殊不知由2018年開始，緬甸已經一躍成為「稀土小強」，中國對其倚賴程度絕對不低。

分擔中國稀土開採壓力

這要從稀土資源的基本知識說起。稀土並不是一種單獨的元素，而是17種特殊金屬元素的統稱。根據原子重量的分別，稀土元素可以分為輕稀土（8種元素）和重稀土（9種元素）兩大類。在自然界中，輕稀土和重稀土的分佈極不平衡。在全球已探明的稀土資源當中，輕稀土佔了絕大部分，重稀土儲量只佔稀土總儲量的不足1%。這為數不多的重稀土儲量，又有大約90%集中在中國大陸。其他國家的稀土資源絕大部分都是輕稀土。在中國大陸，輕稀土和重稀土的分佈同樣非常極端。內地的稀土總儲量同樣以輕稀土為主，重稀土只佔很小部分。

然而，儘管重稀土在全球稀土總儲量中佔比極小，但在消費結構中，卻佔了大約四分之一。即是說，重稀土比輕稀土要罕有得多，但消耗速度卻很快。原本就稀缺的重稀土資源，若不在開採上加以限制，很快就會耗盡。因此，由2017至2018年起，中國大幅壓縮了本土的重稀土礦開採量，而替代的來源就是緬甸。

緬甸屬重稀土主要生產國

傳統上，緬甸不算是稀土大國。緬甸的稀土總儲量，可能排不入全球前10名。但緬甸的特點是，其稀土總儲量當中重稀土儲量的比例相對較高，令它成為重稀土的主要生產國。2018年，中國從緬甸進口重稀土礦石2.58萬噸，竟然與內地的產量相若。可以說，緬甸提供了全球大約一半的重稀土礦產量，由中國冶煉。根據美國內政部地質調查局（USGS）等機構的數據，在2019年，中國的稀土礦產量佔全球的62.9%，美國佔12.4%，澳洲佔10%，緬甸竟然佔到10.5%，相信當中重稀土礦的比例就更高。

所以，從2018年起，稱緬甸為「稀土小強」、更準確地說是「重稀土小強」，一點都不誇張。對中國來說，緬甸的重稀土礦的重要，比其水力發電和油氣資源更加重要。這令到中國不得不與緬甸維持良好的關係。在2012年之前，中國基本上只和緬甸軍政府打交道。後來，緬甸為了令西方解除制裁，舉行大選，由昂山素姬領導的全民盟挾強大民意勝出。中國亦面對現實，逐漸和全民盟政府發展關係。但正當兩者關係愈趨緊密時，緬甸又出現軍事政變，令中國處境極為尷尬。

是否支持制裁 成中國一大難題

當國際社會（包括聯合國秘書長）普遍譴責這場政變時，中國大陸的反應看來更多是不知所措。

在2月初的聯合國安理會會議上，中國和俄羅斯都反對發表譴責緬甸軍方的聲明。消息傳出後，中國即時就被指袒護緬甸軍方、支持獨裁者。更有外國媒體質疑，緬甸軍方發動政變，是獲得中國暗中支持或默許。另一方面，緬甸華人亦擔心，這會令該國的仇華情緒升溫，令他們成為代罪羔羊。

聯合國未來肯定還會繼續討論緬甸議題，甚至考慮對該國實施經濟制裁，屆時中國會持什麼立場？若力排眾議地反對，將有違它一向提倡在聯合國框架內解決問題的說法。若屆時形勢一面倒的話，估計中國也不能反對向緬甸實施經濟制裁。

中長期必須回收稀土材料

據內地媒體報道，緬甸的重稀土礦集中在與中國雲南省交界的一小片地區——克欽邦的板瓦。克欽邦並不是緬甸軍方實際掌控的區域，而是屬於克欽地方武裝的地盤。緬甸的少數民族地區非常複雜，緬甸軍方對於中國和這些少數民族地區的關係，一向就有猜忌。

若中國支持向緬甸軍政府實施經濟制裁，那中國從克欽邦開採和輸入重稀土礦，是否會生變？屆時，中國又可能變回需獨力負擔全球九成重稀土產量的局面。

歸根究柢，不論是輕稀土還是重稀土，中國除了在其他國家尋找稀土礦、輸入國內冶煉之外，還必須發展回收技術。否則，這樣消耗下去，一定無以為繼。據悉，日本早就具備從線路板和硬碟機等回收稀土材料的技術，早在10年前已開始從外地輸入線路板來回收部分稀土材料。

另外，中國還必須認真說好故事、改善國際形象，令世貿組織等國際社會認同，西方國家有責任開採與其消耗量相稱的稀土礦，而不是要中國獨力承擔全球大部分供應。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]