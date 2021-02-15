港升上市門檻 飛輪財策：查詢海外上市公司增

澳洲年金向來有投資中小企

飛輪財策創辦人兼首席執行官鄧兆豐表示：「澳洲的年金向來投資中小企佔比不小，因此當地上市中小企成交量不俗，亦有利上市後持續進行股本融資。」疫情影響下，該行投資銀行部執行董事鄭茜沂說，這有利在澳洲上市科技股的表現，飛輪財策因而物色更多香港及亞洲的科技公司到當地上市。根據該公司提供資料顯示，到澳洲上市費用平均為1000萬至1500萬元。

澳洲上市費用平均逾千萬

鄧兆豐稱，近期香港及大中華區公司擬到海外上市個案有增加，也陸續有本地公司考慮分拆業務到澳洲及美國上市，尋求提供稅例及法律意見。他表示，飛輪財策已有在澳洲提供上市包銷及推廣服務的經驗及基礎，近期正協助一家以香港科技園為總部，並已經在澳洲開設分支的物聯網科技公司到當地上市，預料集資3500萬至5000萬澳元。該行目前正協助3家科技相關行業公司，部署於2021年尾至2022年到澳洲上市。

雖然中澳政治上持續角力，但他認為「有危亦有機」，指以現時所見，當地投資市場對來自香港的上市公司保持興趣，因此相信不太影響香港公司叩當地上市融資大門。