NOC COFFEE逆市將軍澳開分店

投資500萬 預計兩三年回本

自從去年日式連鎖超級市場驚安之殿堂（Don Don Donki）在將軍澳MONTEREY商場分店開業後，將軍澳南一帶人流大增，今次NOC新店，正正位於MONTEREY商場旁的海翩匯基座商場翩匯坊地下。

NOC聯合創辦人Benny Leung表示，新店佔地面積約4000方呎，月租約20至30萬元水平，另設分成，租約期5年，他透露，該舖總投資額約500萬元，預計回本期約兩到三年。他表示，疫情下旗下細舖及街舖租金獲得較大折讓，一般獲業主主動減租約15%；但今次租用商場舖，除租金外，亦會考慮其品牌效應及影響力等。

對於疫情下開分店，Benny表示，計劃是在去年中落實，當時仍未有第四波疫情，他指該店過往一直集中港島及九龍，在計劃進駐新界時選址將軍澳。他表示，疫情下新店反應較預期中好，第一天開業前，就有約200人在門外排隊等候開業。

指限聚令對咖啡店影響較小

Benny稱，雖然限聚令等對生意有一定影響，但主要是影響晚市生意，因此相對下咖啡店影響較小，以NOC而言，疫情下生意額減少約15至20%。他又補充，NOC亦有設法抵消疫情的影響，例如與外賣平台合作，但他指很多咖啡飲品外賣的質素始終有差別，故亦花上不少時間研究可供外賣的產品，另亦增設零售部分，如咖啡冲包、茶包、用具等，在將軍澳分店更設自助售賣機，顧客甚至可以單購一個咖啡冲包回家品嘗，毋須一次購買一整盒。他表示，現時外賣平台及零售的生意額，便佔了整體約8至10%。

上月衝出香港 曼谷開店

作為本地品牌的NOC，創立於2015年，Benny表示，雖然疫情仍未解決，但今年仍有計劃在港開設多兩間分店，公司上月更首次衝出香港，到曼谷開店，未來更有計劃在韓國、馬來西亞開店。