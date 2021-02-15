港擬納內地官員為「外地政治人物」 審查更趨嚴格 料限制走資

明報記者

所謂「PEP」，是根據國際準則及本地監管制訂的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》內的規訂，金融機構、律師行及會計師行等認可機構都需對所有客戶做盡職審查，其中與「PEP」展開合作前需要獲得公司高級管理層審批，以及展開高強度的盡職審查及核實辨識身分。

與其他地方官員劃一處理

根據香港現行做法，「政治人物」在港分為「外地政治人物」及「本地政治人物及國際組織政治人物」兩大類，兩者定義主要分別是前者只涵蓋中國以外官員，後者則包括中國官員在內。翻查相關指引，金融機構與前者有任可業務往來，都必須獲高層批准、高強度盡職調查及審批；後者則限於「高風險交易」，意味存在較大的操作空間（見表）。

不過，財庫局的諮詢文件建議將兩者定義及應對劃一處理。文件提到，特別組織認為，「另一國家」同樣適用於另一屬土或司法管轄區。因此，對外地政治人物的更嚴格客戶盡職審查規定，亦應適用於在香港以外中國其他地方的政治人物。財庫局續建議跟隨國際規定作出修訂。

報道引述孖士打律師行合伙人Alan Linning表示，今次建議意味銀行、律師及會計師行等機構，日後做盡職審查時，需要同時留意海外或來自內地的政治敏感人物，並需要劃一視為高風險客戶。

惟有業界人士表示，隨着去年中美爭拗加劇，不少銀行或金融機構已自行調整，將部分受制裁人大代表或內地官員列入PEP，需要執行更嚴謹的盡職審查，因此估計即使諮詢建議落實執行，對金融機構業務運作影響不大。

業界：對本地金融機構影響不大

今次收緊反洗錢措施，某程度上亦與內地近年打擊走資的取態契合。內地一直對資本外流非常關注，包括2016年煞停透過銀聯卡繳付香港保險費用，以堵截內地遊客透過投保香港大額壽險走資。國家主席習近平亦多次強調要「做好金融反腐和處置金融風險統籌銜接」。