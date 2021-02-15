Vivendi擬拆環球音樂歐洲上市

估值2820億 騰訊持股20％

騰訊（0700）牽頭的財團在2019年以30億歐元入股了環球音樂，在2020年3月完成及取得環球音樂的10%權益。財團在2021年1月底進一步行使其環球音樂的認股權，以額外30億歐元取得另外10%股權，財團持股已增至20%。

據1月底騰訊新聞稿，環球音樂的100%股權對應企業估值為300億歐元（約2820億港元）。若環球音樂成功上市，相信騰訊此筆投資回報亦將水漲船高。

報道引述聲明，Vivendi的管理層將環球音樂60%的股份分配給Vivendi股東，具體分配計劃將於3月29日召開特別股東大會時審議。據Vivendi 2020年第三季業績，集團整體的收入按年升1.3%，主要受益於訂閱增加。當中環球音樂收入在頭9個月升5.1%，第三季度收入則升3％，主要由音樂串流媒體平台驅動。集團當時披露，有意將環球音樂於2022年分拆上市。

雖然Vivendi在2020年10月才披露有意將環球音樂於2022年分拆上市，但彭博社表示Vivendi分拆環球音樂的工作至少已做了1年，在2020年2月首次公布有意上市後，最初的目標是在2023年初分拆環球音樂上市，但現時加快了計劃，目標是2021年內完成。