MONTEREY複式戶4363萬售 實呎2.7萬

滿名山8631萬沽洋房

上述成交為MONTEREY 7B座2、3樓A室，實用面積1616方呎，連861方呎平台及按摩池，屬4房1套連多功能房單位，以4363.2萬元計，實呎2.7萬元。項目現只餘最後2伙複式平台花園特色戶，其中包括1伙園海雙景裝修示範單位。MONTEREY至今累售908伙，佔可售單位近99%，套現逾110億元。另據成交紀錄冊資料顯示，嘉里建設（0683）屯門掃管笏滿名山，剛售出一幢洋房，為名庭H7號洋房，實用面積2877方呎，四房間隔，連2638方呎花園，成交價8631萬元，實呎3萬元。

此外，多個樓盤部署新春假期後推售，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，該公司負責銷售、由香港小輪（0050）、帝國集團合作的屯門青山公路青山灣段帝御•嵐天，暫收逾4000票，當中包括30票為代理入票。

半島豪庭三房戶3年賺278萬

二手方面，有業主趁近日市况轉旺沽售額印鬆綁貨。中原地產副分區營業經理袁顯岸表示，紅磡半島豪庭1座低層B室，實用952方呎，三房一套連工人套房間隔，新近以1728萬元售出，實呎18,151元。原業主持貨3年，剛過額印稅期，帳面獲利278萬元。

藍天海岸複式16年帳賺1035萬

市場消息表示，東涌藍天海岸5座頂層複式戶，實用1378方呎，連469方呎天台及226方呎平台，以1810萬元售出，呎13,135元。原業主持貨16年多，帳面獲利約1035萬元離場，賺幅約1.3倍。