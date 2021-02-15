陳茂波：未來數年每年基建開支逾千億

【明報專訊】將於農曆年假後發表新一份財政預算案的財政司長陳茂波再發出負面警號，昨日發表網誌指出，預計由於未來數年政府會繼續推動多項與民生相關基礎建設，包括興建公營房屋、發展新市鎮、開拓土地、重建醫院、發展道路鐵路網絡，以至優化城市環境等，未來每年基本工程開支會超過1000億元，意味政府財政壓力將很沉重。
政府財政壓力變沉重
陳茂波表示，面對本港未來數年持續增加的工程量，既要做到確保工程質量、控制好成本，又要能如期竣工、早日惠及市民，當中挑戰不小，以及需要推動本地建造業突破一些生產力上的瓶頸，包括工人高齡化和生產力下降等問題。為此，政府正積極推動「建造業2.0」，鼓勵業界採用更多創新技術和數碼科技，令建造業變得更「專業化」和「年輕化」。
推動建造業專業化年輕化
當中培育人才方面，去年立法會通過撥款2億元，以推行措施加強建造業多個需求殷切工種的工人培訓，包括增加香港建造學院一年全日制課程新學員的培訓津貼，由每月3600元增加至4800元；增加建造業議會轄下「認可技術專才培訓計劃」所涵蓋的工種數目至13個，以涵蓋另外7個需求殷切的工種；以及為每名學員提供合共1萬元的額外獎勵，以鼓勵在職普通工人提升技能至半熟練技術工人的水平。
工務工程推跨部門綜合數碼平台
此外，陳茂波又表示，計劃從今年起，分階段在工務工程項目推行一個跨部門的綜合數碼平台，讓項目管理人員能實時掌握各項目的進度及表現，以提高項目以至整個基本工程計劃的管理效率。
政府在2019至20年度《財政預算案》撥出3億元，推動社會更廣泛應用空間數據。發展局已在2020年全面展開空間數據共享平台入門網站的系統設計工作，訂定空間數據標準和發掘不同類型的空間數據，將於2022年底推出予公眾免費下載和使用。