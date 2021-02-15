陳茂波：未來數年每年基建開支逾千億

政府財政壓力變沉重

陳茂波表示，面對本港未來數年持續增加的工程量，既要做到確保工程質量、控制好成本，又要能如期竣工、早日惠及市民，當中挑戰不小，以及需要推動本地建造業突破一些生產力上的瓶頸，包括工人高齡化和生產力下降等問題。為此，政府正積極推動「建造業2.0」，鼓勵業界採用更多創新技術和數碼科技，令建造業變得更「專業化」和「年輕化」。

推動建造業專業化年輕化

當中培育人才方面，去年立法會通過撥款2億元，以推行措施加強建造業多個需求殷切工種的工人培訓，包括增加香港建造學院一年全日制課程新學員的培訓津貼，由每月3600元增加至4800元；增加建造業議會轄下「認可技術專才培訓計劃」所涵蓋的工種數目至13個，以涵蓋另外7個需求殷切的工種；以及為每名學員提供合共1萬元的額外獎勵，以鼓勵在職普通工人提升技能至半熟練技術工人的水平。

工務工程推跨部門綜合數碼平台

此外，陳茂波又表示，計劃從今年起，分階段在工務工程項目推行一個跨部門的綜合數碼平台，讓項目管理人員能實時掌握各項目的進度及表現，以提高項目以至整個基本工程計劃的管理效率。

政府在2019至20年度《財政預算案》撥出3億元，推動社會更廣泛應用空間數據。發展局已在2020年全面展開空間數據共享平台入門網站的系統設計工作，訂定空間數據標準和發掘不同類型的空間數據，將於2022年底推出予公眾免費下載和使用。