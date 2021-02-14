經濟
馮其十 神州新形勢

中國經濟

就地過年經濟影響大嗎？

【明報專訊】農曆新年公眾假期，內地據估計有三分之二人口因疫情就地過年。從過去數十億人次的「世界最大規模人口遷徙」，到今年大規模留守，這種巨大變化對經濟影響大嗎？

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