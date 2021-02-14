許繹彬：放寬限聚刺激消費 看好收租股九倉置業

年三十大市再次突破30,000點，騰訊（0700）、港交所（0388）、美團（03690）上周擔當升市火車頭。此外，中汽協公布，新能源汽車單月銷量連續7個月創新高，其中純電動汽車更按年分別增長367%和288%，令直接受惠的比亞廸（1211）急升近2.7%，逼近270元；吉利（0175）則受惠於上月總銷量增長40%。汽車股在上述利好消息下均有異動。

內地車股喜訊料陸續有來

筆者認為，內地人均收入上升，財富累積急增亦是事實，從而帶動高消費品的銷情；加上內地汽車銷售方式已與世界汽車的銷售方式接近，就是在每年年尾將舊年份的汽車促銷，令每年的首季均是汽車業的豐收期，所以內地的汽車業在首季亦同樣出現銷售報捷亦不足為奇，相信內地汽車股「報喜」的情况會陸續有來。

回到本港市况，港府正式宣布放寬限聚令，由年初七起堂食由兩人增至四人，晚市可有條件營業至10時等各種措施。投資者普遍均認為隨着市民接種疫苗，相信未來疫情有機會受控，並要接受「與疫同行」。

筆者預料，市民因未能遠行，會留在港作出「報復式消費」，倘投資者有相同看法，建議可留意收租股，其中九倉置業（1997）商場一向走高中檔路線，不妨留意。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]