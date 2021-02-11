ARK投資經理：不期望今年回報及去年

Cathie Wood旗下規模最大基金ARK Innovation ETF，過去6年有5年跑贏羅素3000，但跑贏的幅度通常只是幾個百分點，而像去年那樣領先逾100個百分點還是首次。ARK客戶投資組合經理Ren Leggi稱，不期望今年取得100%以上回報，未來5至7年的目標年化回報率約為15%。

股民跟風 ARK未入市已炒貴

ARK管理的ETF，積極投資於Cathie Wood認為將通過「顛覆性改革」去改變世界的企業。她是最早押注於特斯拉（Tesla）及加密貨幣比特幣的機構投資者，並向各界推薦那些她認為有高增值潛力的資產。不過就算Cathie Wood不宣傳，她的投資部署已吸引大量散戶跟隨。迄今至少有一個智能手機軟件及3個網站追蹤ARK的日常交易。

在熱門社交平台Reddit上的WallStreetBets（WSB）群組，散戶以Bae（Baby、寶貝的縮寫，或Before Anyone Else簡寫，指最重要的人）來稱呼Cathie Wood。在香港有網民稱Cathie Wood為「連登仔契媽」，在韓國亦有人稱她為「搖錢樹」。他們討論ARK買入了什麼，下一步又可能投資什麼。即使ARK尚未買入，股票已搶先被散戶炒貴。今年1月13日，ARK向監管部門申請推出新基金ARK Space Exploration ETF，準備投資太空技術公司。散戶收到風後，與衛星及太空相關的股票在翌日已上漲8%至10%，而該ETF目前尚未獲審批。

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