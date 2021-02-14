女股神基金迅速膨脹 買股更艱難

資料來源：華爾街日報

Cathie Wood旗下規模最大的基金ARK Innovation ETF自2014年10月成立以來，每年平均回報率達39%。若在該基金成立之初投資1萬美元，那麼目前這筆資產的價值將超過7.8萬美元（約61萬港元）。若在同期將這1萬美元投資於追蹤標普500指數的基金，至今價值不足2.2萬美元（約17萬港元）。

當Wood旗下基金規模像滾雪球迅速增長，要靈活操作將變得困難。若投資金額只有數百萬美元，投資者可選擇購入一些小型企業的股票。一旦資金達數以十億美元計，就需要將資金分散到更多大型企業的股票，否則持倉過度集中小企業或使基金易受任何波動的衝擊。

跌市乏散戶接盤 恐周轉困難

ARK已重倉了一些小型企業股票，例如市值為2.19億美元的以色列生物技術公司Pluristem Therapeutics，ARK持股已達到股票發行量的15.5%，是其他機構投資者加起來的3倍。市值9億美元的法國生物技術公司Cellectis，ARK亦持有11.5%股份，較另外11個主要股東的持股總和還要高。

雖然這兩隻股票的持倉價值僅佔ARK總資產的0.5%，卻反映Cathie Wood對個別小型企業的偏好。據FactSet數據，ARK持有的總股本中，43.5%股票來自於其持有至少10%流通股的公司。相比下，全球最大ETF經營商領航集團（Vanguard Group）的此類股票持倉，僅相當於其總股本的9.7%。

若ARK要沽出這些持倉，或難以確保有足夠的買盤防止股價崩跌。隨着大量散戶追隨Cathie Wood買賣，當這些小型股處上升軌，無疑吸引大量散戶買入，讓Wood可輕易沽出部分持貨獲利。但當這些股票進入下降軌，散戶也會一起沽貨，Wood或難以找到足夠大量的接盤客。

Wood透露，在股市上升時，ARK會逐步將持倉分散到較大型的企業股票。鑑於大市下滑時，流動性較低的小型股持倉將受到巨大的衝擊，大型企業的股票持倉將為ARK提供應付熊市的彈藥。換言之，其策略是在跌市時出售大型企業股票套現，再趁低吸納較小型的股票，而這就是ARK去年成功應對熊市的策略。Wood稱很多小型公司都會應ARK要求增發新股，提高股票的流動性。她希望自己投資的公司積極投資，為未來創造無限商機。

部分市場人士關注，若ARK突然面對巨額贖回，持倉高度集中小型股的ARK或會周轉困難。FactSet分析師指，若投資者沽出足夠多的ARK基金份額，以進行價值10億美元的贖回，那麼平均來說，ARK所持股票的近期交易量的14.5%將需要沽出，而領航的Total World Stock ETF需要沽出的比例僅為0.6%。

曾言不憂贖回 流動性隨股價升

華爾街有這樣的說法：「當你擁有一家公司小量股票時，是你擁有這隻股票；但當你擁有一家公司的大量股票時，是股票擁有你。」不過Wood不擔心巨額贖回的潛在風險，她以其重倉的特斯拉（Tesla）為例，目前市值是一年前的10倍，這意味一些股票呈現幾何級數價格升幅，將為ARK帶來更大流動性。

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