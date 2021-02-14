萬美擬研發可降解口罩 增競爭力

亞洲提供生產力 屢開新業務

萬美的業務向來集中商業對商業（B2B）市場，透過聯同B Duck發展口罩在內的PPE產品線，開始打開商業對消費者（B2C）市場，並提供基礎與其他品牌洽商開拓PPE業務，最近更與深圳上市的金發科技簽署全球經銷商策略合作協議，藉此向全球主要市場提供穩定的口罩、手套、防護衣及消毒產品供應。

由去年5月至11月，萬美的PPE業務在港銷售連同出口更錄得3000萬元生意。面對香港約200至300條口罩生產線，戴麟指，「口罩生產線已供應過多，可能會有一半消失」。因此萬美找來天祥公證行做好品質認證及搞獨立包裝，確保產品質素。

該集團新開的PPE業務去年短時間內成軍，戴麟稱，他們與UBQ Materials及多家物料供應商合作開發專門技術，在毋須分類下將舊衣架廢料轉做可持續性生物塑料，避免堆填及減少耗用新塑料。他們還開發工序，將適用的棄置物料經打碎處理轉運亞洲加工成新包裝袋或物料。每條生產線每年處理3000噸物料，萬美集團為此投入200萬英鎊推動計劃，他相信這有助減碳排放及實現增值。他們並擬在內地研發新物料供生產可降解的環保口罩，冀強化再循環經濟圈的發展。