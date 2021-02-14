牛年開齋 藍天海岸複式1810萬沽

中原地產分行經理朱偉雄表示，有關單位為5座頂層，實用1378方呎，附設天台469方呎及平台226方呎，在本月初以2100萬元連租約放售，買賣雙方議價後，減價290萬元或14%、在大年初一以1810萬元易手，折合實呎13,135元。

將軍澳中心累減70萬易手

據悉，上述單位現以月租約3.6萬元租出，租期至今年8月，即買家可享租金回報2.4厘。原業主在2004年9月以775萬元一手購入，現持貨逾16年，帳面獲利1035萬元或1.3倍離場。

另將軍澳中心亦在大年初一錄牛年首宗成交，港置分區董事劉浩勤表示，有關單位為3座中層Ａ室，實用465方呎，屬向南2房戶，原業主早在2019年9月起放售，當時叫價870萬元，隨着疫情在去年初爆發， 原業主數度調低叫價，至去年9月以820萬元放售。

有準買家在大年初一睇樓後，隨即向業主還價，雙方議價後終以意頭價800萬元易手，較最初叫價累積減價70萬元或8%，折合實呎17,204元。原業主在2012年8月以410萬元購入，持貨逾8年，帳面獲利390萬元，物業升值95%。

恒大兩新盤昨沽4伙

佔整體一手成交逾半

至於一手市場方面，昨日僅錄零星成交，綜合市場資料，大年初二錄得約7宗一手成交，當中4宗成交來自內房恒大（3333）旗下兩個新盤，屯門掃管笏恆大．珺瓏灣2期及長沙灣恆大．睿峰，分別售出3伙及1伙；而牛年首兩天共錄得15宗一手成交，對比去年鼠年首兩天，一手市場因疫情在港爆發而「捧蛋」為佳。

恒地韓家輝：

上半年推兩盤550伙應市

另疫情受控，各發展商積極部署新盤推售。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，計劃在今年上半年推售鴨脷洲大街及鰂魚涌太祥街項目，兩盤合共550伙，而今年下半年則推售3個項目，分別中半山堅道項目（180伙）及大角嘴利奧坊第4期（600伙）。

另外，恒地與會德豐、新世界（0017）、帝國集團合作發展的東九啟德跑道區第4B區3號地皮，擬於今年底至明年初推售，涉及逾1000伙，5盤合共逾2330伙。