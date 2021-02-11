騰訊ADR逼770元 港股復市添勁 美股三大指數再破頂 憧憬疫情受控舊經濟炒起

明報記者 歐陽偉昉

周一為美國假期休市，三大指數均曾在上周創新高，總結全周納指上升1.7%，標指上升1.2%，道指上升1%。紐約期油周五升2.54%至每桶59.72美元，帶動能源股跑贏大市（見表），金融和原材料等舊經濟行業亦跑贏大市。能源股全周上升4.33%，較科技股升2.3%為佳。

橋水上季增持金融股 沽清Tesla

對沖基金Great Hill Capital主席兼執行董事Thomas Hayes表示，市場低估疫苗陸續送達，各國經濟重啟對資金的影響，預期資金流向經濟周期股將會持續。債息上升的環境下，周期股可跑贏大市。

達利奧旗下、全球最大對冲基金橋水上季亦增持了金融股，據截至第四季末的基金持倉申報，橋水新買入41.2萬股摩根大通，佔基金持倉0.45%，另外美國銀行、花旗、富國銀行，持倉比重均在百大以內，同時大幅增持受疫情影響收入的可口可樂，持倉升1.2倍至4.53億股。

不過最矚目的是橋水沽清所有Tesla（特斯拉）持倉，合共3.57萬股，網易（9999）則被減持39%至46.2萬股，阿里巴巴（9988）美股獲增持19%，不過佔基金比重降1.5個百分點至3.22%。

Citadel疑操控GME股價

被眾議院傳召作供

上月底Reddit論壇的股票討論版WallStreetBets帶起GameStop（GME）股價暴升，券商Robinhood一度暫停客戶買入，被懷疑背後是大股東Citadel被挾倉所致，有操控市場之嫌。美國眾議院將在周四傳召Citadel、Robinhood高層，及Citadel旗下對冲基金Melvin資本和Reddit高層出席聽證會。

此外，科網巨頭facebook再有新消息醞釀。外國媒體報道指，facebook正研發新款的智能手表，甚至預期最快在明年推出，屆時可與蘋果公司的智能手表產品一較高下；惟消息無助刺激其股價表現，上周五全日只微升0.04%，收報270.5美元。

ADR指數收報30472點

本港農曆新年假期，俗稱「黑期」的香港HS50指數周末收市升138.3點，報30255點。ADR港股比例指數升0.98%，報30,472點。中海油（0883）ADR折合報8.94港元，較港股高收2.62%。中石油（0857）ADR折合報2.49港元，較港股高收2.33%。