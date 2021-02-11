星展銀行8788萬沽金馬倫道舖

持貨25年帳面賺3588萬

原業主為星展銀行持有的道亨銀行（DAO HENG BANK LIMITED），於1995年9月以5200萬元購入物業，持貨逾25年，帳面獲利3588萬元，商舖期內升值69%。翻查資料，星展銀行對上一宗較矚目的物業成交，要追溯至2016年以3億元沽出灣仔海外銀行信託大廈巨舖，呎價約2.2萬元。

另市場消息指，中環鴨巴甸街39號地舖，面積約600方呎，原業主數日前以2500萬元連租約放售，隨即獲準買家垂青，議價後減價300萬元或12%、以2200萬元成交，折合呎價約3.67萬元。據悉，商舖現租予日式餐廳，月租4.05萬元，租期至2023年，即買家可享租金回報約2.2厘。原業主2005年1月以418萬元購入，持貨16年，帳面獲利1782萬元離場，物業期內升值4.3倍。

此外，上環乙級商廈德輔道西9號，高層全層連一位車位，以1.06億元易手，以全層面積7192方呎計，呎價1.48萬元，市傳買家為正八集團主席廖偉麟。據悉，物業原由一家海外註冊公司2015年12月6659.1萬元購入，去年淪為銀主盤，物業逾5年升值59%。