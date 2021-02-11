華懋安峯收票4天已足額 擬年初九開售

華懋銷售部總監吳崇武指，安峯收票4日已獲足額認購，視乎收票情况決定何時上載銷售安排 ，有機會於大年初九或初十開售（20日或21日）。

安峯首推68伙，折實均呎20,363元，實用377方呎1房折實入場費約793萬元，市場估計項目暫時累收逾70票。吳崇武強調，集團對收票情况滿意。另華懋（銷售）市場總經理岑佩珊指，安峯申請穿梭巴士往來屋苑與觀塘如心艾朗酒店，後者可為安峯住戶提供到會服務、為年長住戶提供健康食品等。

帝御‧嵐天次輪暫收3944票

至於近日熱賣新盤、屯門青山公路青山灣帝御‧嵐天，亦部署次輪銷售，負責項目銷售的恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，項目日前加推的112伙，過去3日已收3944票，大部分為「復活票」，即主要來自首輪向隅客，超額認購約34倍。

林達民續指，因應新春期間，準買家忙於拜年，次輪銷售估計在年初四（15日）或初九（20日）的機會較大。此外，帝御‧嵐天住客會所，將來會設有529個儲物櫃，可租予住戶儲存物件。