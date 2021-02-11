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MONACO過年前錄雙破頂成交 二期GRANDE MONACO料牛年率先開價

【明報專訊】昨日農曆年廿九，部署春節後推出啟德GRANDE MONACO的會德豐地產，同系MONACO以4928萬元沽出一伙天台特色戶，實呎逾3.5萬元，創項目成交價和呎價新高。此外，會德豐已邀請貴賓，下周四即大年初七（18日）優先參觀示範單位，料GRANDE MONACO有機會成牛年首個開價新盤。

明報記者 林可為

年近歲晚，發展商仍為農曆新年後的銷售部署展開宣傳。會德豐地產啟德MONACO二期早前獲批預售後，命名為GRANDE MONACO，提供247伙，由高座1A和1B座、和4座低座組成，戶型涵蓋1房至4房，標準戶實用約340至960方呎，明年12月落成。

至於同系MONACO，最新售出的2A座38樓A室，實用1394方呎連天台、4房雙套間隔，成交價逾4928萬元、實呎35,352元，成交價和呎價均創項目新高。會德豐地產常務董事黃光耀指，MONACO上月開售至今累沽約329伙、套現逾39億元；集團今年迄今暫累售約353伙，套現約45億元。

柏蔚山複式逾億沽 實呎5.2萬破頂

新世界（0017）北角柏蔚山，亦透過招標沽出一伙複式戶，為2座33及35樓E室，實用2027方呎連平台，成交價約1.05億元、實呎5.18萬元，呎價創項目新高。資料顯示，柏蔚山另一伙實用2282方呎複式大戶，去年以1.168億元、實呎5.12萬元售出。另外，新地（0016）屯門御半山亦沽出一伙特色戶，為第1B座32樓B室，成交價1680萬元，實用797方呎，3房間隔連平台，實呎2.1萬元，成交價和呎價皆創該項目同類新高。

多個新盤均敲定於新春期間賣樓。長實（1113）沙田麗坪路名日‧九肚山，年初三（14日）新一輪發售54伙，當中18伙採招標，包括5幢洋房。萬科香港西環15 WESTERN STREET，加推3號價單涉11伙，涵蓋開放式至3房戶，提供最高12%（開放式戶）至16%（1至房3戶）折扣，單位折實價716萬元起，年初三將發售8伙。合景泰富（1813）及龍湖（0960）合作的啟德尚‧珒溋，年初三至正月十七（28日），買家如屬合資格啟德區業主或住戶等，可享額外1%折扣，最高折扣20%。

新地郭氏家族香島道50號21億內轉

超級豪宅方面，新地郭氏家族持有的深水灣香島道50號10幢洋房，其中6幢內部轉讓予郭氏家族相關人士；各幢成交價2.6億至4.3億元（各連2至3個車位），總作價逾21億元。

相關字詞﹕香島道50號 尚‧珒溋 御半山 柏蔚山 會德豐地產

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