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2021年2月11日星期四
技術取勝
投資策略
趁北水缺席 恒指除夕前炒上3萬 鼠年美團升逾3倍冠藍籌
5港股納MSCI中國指數 九毛九破頂
諾輝凍資8500億 超購4130倍
1月內地通縮0.3% 指數首涵蓋外賣召車
拒絕供股 邢李㷧三千金悉售思捷套1.91億
淨利息收入減 星展香港去年少賺34％
順豐購嘉里物流盼股東配合 須持股19％股東接受 淡馬錫持股近5%關鍵
順豐分拆房託港上市 集資逾23億
王衞首見港傳媒
傳百度分拆晶片業務 成立子公司
澳門酒店新春檔期難樂觀 業界：回復正常水平兩三成已理想
貴賓廳生意料遜國慶檔期 入住率靠本地客撐起
美擬擱置強迫TikTok出售 拜登政府研應對安全風險 暫不作決定
Twitter上季利潤 增87%勝預期
疫情打擊 迪士尼關閉《冰河世紀》工作室
MONACO過年前錄雙破頂成交 二期GRANDE MONACO料牛年率先開價
新地啟德地 批建9幢分層4洋房
華懋安峯收票4天已足額 擬年初九開售
鷹普精密主席8348萬 掃會景閣兩伙
銷情熾熱 美聯派近600萬獎金予前線
星展銀行8788萬沽金馬倫道舖
新地商場送積分 鼓勵「安心出行」
張兆聰：快手拉升效應 冷吼半新股醫渡
李曉佳：新股動輒倍升 何須靠微信女
技術取勝：電盈上升動力增強
B站捲侮辱女性風波急補鑊
匯控前主席艾爾敦重臨中環
劉思明：軟件互聯網動力強 眾安候低撈
周顯：住隱世豪宅的隱世富豪
湯文亮：歐冠昇發揮「提色」作用
MONACO過年前錄雙破頂成交 二期GRANDE MONACO料牛年率先開價
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星展銀行8788萬沽金馬倫道舖
新地商場送積分 鼓勵「安心出行」
技術取勝：電盈上升動力增強
【明報專訊】海豐試高位或先整固（圖）
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