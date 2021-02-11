疫情打擊 迪士尼關閉《冰河世紀》工作室

迪士尼於2019年以710億美元收購21世紀霍士時，將藍天工作室收歸旗下。不過在疫情之下，迪士尼來自主題公園、郵輪及影業的收入大減，要維持旗下3家動畫工作室的營運，對迪士尼來說不再是商業上可行的選擇。迪士尼將於周四收市後公布季績。

Peppa Pig母企裁員10％

藍天工作室成立於1987年，歷年製作過13部影片。1997年，霍士旗下的視覺特效公司VIFX入股藍天工作室後，藍天又為《異形4之逆種》（Alien: Resurrection）和《星空奇遇記IX：星空反攻》（Star Trek: Insurrection）等影片設計造型。由2002年起推出的《冰河世紀》系列，可說是該工作室最受歡迎的動畫作品。一系列5套《冰河世紀》在全球共取得32億美元的票房收入。藍天工作室原本正在製作的動畫片《Nimona》已停止製作。該電影原計劃在明年1月上映，未來將不會發行。

此外，玩具製造商孩之寶（Hasbro）去年收購的粉紅豬小妹（Peppa Pig）母公司Entertainment One（eOne），將裁減10%的影視工作人員，以應對疫情的影響及觀眾收看影片習慣的改變。eOne以製作粉紅豬小妹及睡衣小英雄（PJ Masks）等動畫片而聞名。美國影視媒體網Deadline指出，eOne在全球共有約1200名員工，影視工作人員約佔30至50%，因此推算將有50至60名員工被裁員。

（綜合報道）

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