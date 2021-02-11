Twitter上季利潤 增87%勝預期

封特朗普帳號 上月用戶反增

在1月6日特朗普的支持者衝擊國會山莊後，Twitter由1月8日起以煽動暴力為由，把特朗普擁有逾8800萬追隨者的帳號永久封鎖，部分特朗普支持者也被禁言。由於特朗普的Twitter帳號，曾獲該平台近一半的mDAU關注，外界原預期Twitter的封殺行動，會對其用戶增長構成影響。不過該公司表示，上月的用戶數量繼續增加。新增的mDAU數量，超越過去4年的1月平均新增數目。Twitter沒有為上月數據提供更多細節，但它預計整個第一季的mDAU人數將按年增長兩成至超過1.99億人。

CEO料疫情緩和 用戶增長將減慢

Twitter行政總裁多爾西（Jack Dorsey）指出，其平台80％用戶來自美國以外的地區。Twitter共有50多個帳號，其追隨者數目超過2500萬。換句話說，Twitter不是只有一個帳號或一個話題。多爾西稱：「我們有全球服務，毋須依賴新聞和政治刺激流量。」不過Twitter預計，隨着疫情緩和，今年第二、第三及第四季的用戶增長，將由去年第四季的27%，放緩至低雙位數（low-double digits）水平。此外，蘋果即將進行的私隱政策調整，也可能對Twitter的廣告業務產生溫和影響。

Twitter警告，今年員工規模可能擴大20%以上。截至去年底，其員工超過5500人。Twitter預計，2021年的營運成本及支出將增長25%，高於去年約19%的增速。

（綜合報道）

[國際金融]