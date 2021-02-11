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美擬擱置強迫TikTok出售 拜登政府研應對安全風險 暫不作決定

【明報專訊】《華爾街日報》引述知情人士稱，拜登政府正就前特朗普政府的一系列政策進行廣泛的檢討，而前朝強迫TikTok將美國業務出售給甲骨文（Oracle）及沃爾瑪（Walmart）財團的計劃，已被拜登政府無限期擱置。消息稱，拜登政府決定自行對中國科技公司的數據收集所帶來的潛在安全風險作出應對，預計不會就如何解決TikTok的問題作出即時的決定。

美上月CPI按年升1.4%

美國勞工部昨公布，1月消費者物價指數（CPI）按年升1.4%，升幅仍然溫和，緩和了市場對通脹增長加快的憂慮。美國10年期國債孳息回落至1.13厘左右。美股3大指數早段齊創新高後，午夜前轉跌，亞馬遜、蘋果、Alphabet、微軟及Netflix等強勢股下滑。飲品巨頭可口可樂（Coca-Cola）預計，2021年的內部收入（organic revenue）將可望錄得高個位數的百分比增長，其股價早段上漲1.5％。召車軟件Lyft的年度虧損收窄，反映其有望實現盈利，股價早段升10%。

TikTok的交易談判自去年秋季以來未再推進。TikTok母公司字節跳動在美國入稟法院，阻止了美國政府對其實施禁令。知情人士稱，字節跳動的代表與美國國家安全官員之間的討論仍在繼續，討論內容集中於數據安全，而美方關注中國政府會否取得TikTok收集的美國用戶信息。

或由第三方管理TikTok數據

消息稱，之前下令TikTok剝離美國業務的美國財政部轄下外國投資委員會（CFIUS）也在跟TikTok談判，最新的解決方案，可能包括由具公信力的第三方來管理TikTok的數據，而不會要求TikTok直接出售美國業務。據稱，任何解決方案都會跟去年秋季的形勢截然不同，這部分由於TikTok的美國業務毋須再面臨即時關閉的威脅。根據投資數據研究機構PitchBook的數據，字節跳動在去年12月的估值為1800億美元（約1.4萬億港元）。

支付寶微信禁令下周生效

美國政府對TikTok的禁令寬限期，將在2月18日屆滿。此外，特朗普對阿里巴巴旗下的支付寶，以及騰訊旗下的微信支付等內地軟件的禁令，也將在下周生效，具體的規劃和執行將由拜登政府負責。在美國國家安全委員會負責國際經濟和競爭力的高級主任哈雷爾（Peter Harrell），在上任前傾向對TikTok採取更寬容的態度，認為最理想的做法，是讓TikTok提高透明度和數據私隱的保障，而不是完全禁絕它。

（綜合報道）

[國際金融]

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