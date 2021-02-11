美擬擱置強迫TikTok出售 拜登政府研應對安全風險 暫不作決定

美上月CPI按年升1.4%

美國勞工部昨公布，1月消費者物價指數（CPI）按年升1.4%，升幅仍然溫和，緩和了市場對通脹增長加快的憂慮。美國10年期國債孳息回落至1.13厘左右。美股3大指數早段齊創新高後，午夜前轉跌，亞馬遜、蘋果、Alphabet、微軟及Netflix等強勢股下滑。飲品巨頭可口可樂（Coca-Cola）預計，2021年的內部收入（organic revenue）將可望錄得高個位數的百分比增長，其股價早段上漲1.5％。召車軟件Lyft的年度虧損收窄，反映其有望實現盈利，股價早段升10%。

TikTok的交易談判自去年秋季以來未再推進。TikTok母公司字節跳動在美國入稟法院，阻止了美國政府對其實施禁令。知情人士稱，字節跳動的代表與美國國家安全官員之間的討論仍在繼續，討論內容集中於數據安全，而美方關注中國政府會否取得TikTok收集的美國用戶信息。

或由第三方管理TikTok數據

消息稱，之前下令TikTok剝離美國業務的美國財政部轄下外國投資委員會（CFIUS）也在跟TikTok談判，最新的解決方案，可能包括由具公信力的第三方來管理TikTok的數據，而不會要求TikTok直接出售美國業務。據稱，任何解決方案都會跟去年秋季的形勢截然不同，這部分由於TikTok的美國業務毋須再面臨即時關閉的威脅。根據投資數據研究機構PitchBook的數據，字節跳動在去年12月的估值為1800億美元（約1.4萬億港元）。

支付寶微信禁令下周生效

美國政府對TikTok的禁令寬限期，將在2月18日屆滿。此外，特朗普對阿里巴巴旗下的支付寶，以及騰訊旗下的微信支付等內地軟件的禁令，也將在下周生效，具體的規劃和執行將由拜登政府負責。在美國國家安全委員會負責國際經濟和競爭力的高級主任哈雷爾（Peter Harrell），在上任前傾向對TikTok採取更寬容的態度，認為最理想的做法，是讓TikTok提高透明度和數據私隱的保障，而不是完全禁絕它。

（綜合報道）

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