經濟

貴賓廳生意料遜國慶檔期 入住率靠本地客撐起

【明報專訊】今年新春檔期澳門貴賓廳業界吹淡風，當地業界指，至今只有接近兩成客人回覆會訪澳而已，料比去年十一檔期的表現為差，並預告對生意「審慎悲觀」。當地旅遊業界則寄望，在酒店業界催谷本地客支持下，當地酒店業入住率可以先至五成或以上。

中介人協會：政府賭收估算太樂觀

澳門娛樂博彩業中介人協會理事林繼光回覆本報時指出，貴賓廳客人原先在1月首11日買碼的情况比去年12月首12日理想，但是隨着內地疫情再現，生意即告轉淡。新春檔期訂房方面，至今回覆會訪澳的客人佔比只有接近20%，比去年十一黃金周檔期時的30%至40%還要差。他相信這與客人擔心疫情及花太多時間隔離檢疫有關。他形容：「對今年貴賓廳業界的經營持審慎悲觀態度，上半年不會有好消息。」他甚至認為政府估計全年博彩收入可達1300億澳門元是過分樂觀。

澳門旅遊業議會理事長胡景光亦指，新春檔期的酒店訂房受到內地提出原地過節的影響，相信不會如去年12月底時理想，訪澳旅客數目更會低於日均2萬人水平。但是在澳門酒店業界向本地人推出房租及餐券每晚約1000元優惠下，他說：「估計農曆年及情人節檔期的入住率可達50%至60%。」另由於廣東省的疫情較為輕微，他相信廣東有部分客源會來澳度新歲。

相關字詞﹕胡景光 澳門旅遊業理事會 林繼光 澳門娛樂博彩業中介人協會

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