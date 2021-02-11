澳門酒店新春檔期難樂觀 業界：回復正常水平兩三成已理想

威尼斯人房價遜聖誕正日

截至去年底，全澳門的酒店及公寓房間只有3.51萬間，按年減少8.4%。隨着倫敦人2月8日開業，將再新增逾600間客房。倫敦人酒店定價平日每晚逾2000元，在今年農曆年初一則升至3098元（見表），到初三再升至4098元，大幅拋離同系的威尼斯人每晚逾1000元水平。威尼斯人初一的豪華皇室套房叫價只有1038.4元，不單比去年初一（即2020年1月25日）大減價78%，甚至比去年聖誕節正日的1638.4元還要低36.6%。

倫敦人每晚房價，則與新濠天地摩珀斯初二、初三的叫價，及澳門銀河渡假村內的麗斯卡爾頓初一的房價貼近。不過相比去年動輒房價高叫6000元或以上，甚至大部分酒店爆滿而言，今年新春檔期只有澳門銀河內相對高檔的麗斯卡爾頓及悅榕莊現一房難求。

內地零星爆疫 推就地過年失預算

澳門博彩（0880）副主席兼行政總裁蘇樹輝認為，內地基於疫情零星爆發的關係呼籲國民留在原地的政策，加上市民亦小心防疫，因此影響了澳門酒店預訂反應，若爭取到入住率達到30%至40%已不俗。博彩收入則可能只及2019年同期的20%至30%。雖然業界有新酒店供應市場，但是在疫情影響下，他指出：「不會以爭取入住為重點，反而是趁機會先調試及培訓職工熟悉營運情况為先，為將來回復正常時作準備。」

隨著內地的疫情出現零星爆發，實德環球（0487）副主席馬浩文亦指：「今年農曆年檔期澳門的酒店入住率大概處於30%至40%，與去年11月至12月時相若，而非原先預期的50%至60%。」酒店房價則與聖誕檔期的水平相若，最旺的日子叫價約每晚1000元，其他日子只有800元。

馬浩文估計新春時澳門的博彩收入和去年11月至12月份約60億至70億澳門元差不多。相對新馬路一帶的節日氣氛較濃，因此他相信澳門半島的賭場表現會較佳。

明報記者 陳偉燊