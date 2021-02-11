鷹普精密主席8348萬 掃會景閣兩伙

土地註冊處顯示，灣仔會景閣高層03及04室，實用分別1003及1400方呎，上月分別以3200萬及5148.4萬元易手，實呎分別31,904及36,774元，後者成交呎價更創項目分層戶新高紀錄。

實呎高見36774元 屋苑新高

資料顯示，上述兩伙買家同為陸瑞博（LU RUI BO），其中、英文姓名均與上司公司鷹普精密（1286）主席兼行政總裁陸瑞博相同，料為同一人，共涉款8348.4萬元。兩伙原業主均由本港已故「隱形富豪」陶曉明的兒子陶沈榮旗下公司持有，陶先於1992年6月以911.8萬元購入04室，及後1998年8月以1076萬元購入03室，即購入兩伙共涉1987.8萬元。換言之，陶持貨逾22年，帳面獲利6360.6萬元或3.2倍。

業主移民 黃埔2房780萬沽

另外，其他大型屋苑方面，上月全月錄近30宗成交的紅磡黃埔花園，本月首10日暫錄5宗成交，平均實呎16,776元。中原地產分行經理袁顯岸表示，屋苑最新成交為2期15座中高層G室，實用466方呎，2房間隔，望街景，上月初起以840萬元放售，其後調低叫價至828萬元，至近日終以780萬元成交，累減60萬元或7%，實呎16,738元。

買家為區內上車客，原業主2007年7月240萬元購入單位，持貨逾13年，因快將移民，故沽貨套現離場，現帳面獲利540萬元或2.25倍。

天巒洋房4268萬沽 11年帳蝕近400萬

另屢錄蝕讓的上水洋房天巒，市場消息指，天巒日內瓦大道東雙號屋，實用2792方呎，附設1068方呎天台及2862方呎花園，以4268萬元易手，實呎15,287元，屬市價成交。

原業主2010年以4667萬元一手購入，持貨約11年，帳面蝕讓約399萬元，物業貶值約9%。