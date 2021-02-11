經濟

新地啟德地 批建9幢分層4洋房

【明報專訊】早年出售的啟德跑道區住宅地陸續上馬，新地（0016）2019年以112.6億元、每方呎樓面地價17,360元投得的啟德跑道區第4C區3號地皮，享維港景，為跑道區首幅百億元地王，獲批建8幢23層高分層商住大廈、1幢5層高分層住宅大廈，以及4幢2或3層高洋房，住宅樓面涉62.5萬方呎，另設約3萬方呎非住宅樓面，總樓面約65.5萬方呎。

萬泰大埔滘地批建23幢洋房

另萬泰集團2017年3.23億元投得的大埔滘住宅地，則獲批建23幢3層高的洋房，總樓面約5.7萬方呎。鵬程亞洲（0936）去年以破紀錄低價、每方呎樓面地價3512元，投得的旺角新填地街蚊型住宅地，則獲批建16層高商住大樓，涉約1.04萬方呎樓面。

除住宅項目外，屋宇署同期亦批出數個商業項目，由資本策略（0497）及基匯資本持有的佐敦九龍諾富特酒店，獲批建1幢17層高、另設3層平台、3層地庫的商廈，總樓面約25.4萬方呎。

另由英皇（0163）持有的觀塘鴻圖道82號，則獲批建27層高工廈，涉14.3萬方呎。

據屋宇署資料顯示，該署去年12月份共批出14份建築圖則，包括4項住宅及商住發展、4項商業發展、2項工業發展，以及4項社區服務發展。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，去年全港共有40個私宅項目動工，涉及單位總數6704伙，較2019年全年的12,604伙大減47%，為6年新低。他分析指，去年受到疫情反覆影響，全年私人住宅施工進展因而減慢。

今截標啟德地估價上調

此外，啟德第4E區2號地皮將於今午截標，華坊諮詢資深董事梁沛泓表示，有關地皮位於跑道區向維港的前排，毗鄰將來的都會公園，亦是啟德跑道區最後一幅住宅地，料反應熱烈。該行輕微調高地皮估值至約102億至106億元，每呎樓面地價1.57萬至1.64萬元。

相關字詞﹕啟德第4E區2號地 批則 屋宇署 萬泰 啟德跑道區 新地

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