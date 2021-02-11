順豐分拆房託港上市 集資逾23億

75%租金收入來自順豐系公司

據上載港交所的初步招股文件顯示，順豐旗下的順豐房託由順豐董事長王衛出任主席，現時在香港青衣航運路36號擁有一項物流物業順豐大廈，可出租面積16萬平方米；截至去年底，該項物業估值達到52.8億元；另外亦在佛山及蕪湖分別持有佛山桂城豐泰產業園和蕪湖豐泰產業園，估值合計8.1億元。3項物業合計可出租面積達30.8萬平方米，物業平均出租率為94.9%。

房託管理人計劃於截至今年底止年度，分派可供分派收入的100%。

不過，順豐房託去年首9個月盈利僅32.1萬元，按年大跌逾九成，公司解釋因投資物業公允價值下跌以及融資成本上升。截至去年9月，物業合共有32名租戶，租金收入總額排名前3位均為順豐系公司，所租面積佔可出租總面積63.5%；租金則佔總租金收入的74.8%。

順豐首席戰略官陳飛昨日出席收購嘉里物流（0636）發布會時表示，分拆房託上市是想將重資產慢慢減少及套現，因物流公司的全球趨勢已改為輕資產主導，「未來物流需要的不是資產，是科技」。