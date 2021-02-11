順豐購嘉里物流盼股東配合 須持股19％股東接受 淡馬錫持股近5%關鍵

明報記者 陳子凌

消息公布後，順豐A股復牌即升停，嘉里物流亦升5.54%，收報24.75元。王衛透露，與嘉里經過了三四年磋商，其間市場變化很快，因此「兩個有需要行埋一齊」，又形容嘉里物流作風一向穩健，笑言花上多年「可能想睇清我人品」。王衛又多次強調，不應視交易為收購嘉里，而是雙方深度及資本合作：「是（郭氏）家族信任順豐及我王衛，才會給我們控股權，希望共同發展物流。」

今次交易分三部分，首先是順豐以每股18.8元作價，現金收購嘉里物流9.31億股，以取得51.8%經攤薄股權，順豐同時公布發行最多約200億元人民幣債務融資產品募集資金，不過，國際評級機構惠譽因此將順豐長期發行人違約評級展望列為負面，維持「A-」評級，又指如果順豐A股融資失敗下進行交易，會考慮給予負面評級。

順豐評級展望 因收購被惠譽列負面

其次，嘉里物流以135億元向嘉里控股出售位於葵涌、上水、粉嶺等7個貨倉，出售所得用作派發每股7.28元特別息，連同要約作價，同意出售股份的股東可獲合共每股26.08元。此外，因台灣對外資監管規定，嘉里物流再向嘉里控股出售台灣所有業務，作價45.4億元新台幣（約12.57億港元）。

因交易仍待證監會、港交所 （0388） 、國家發改委及商務主管部門、中國反壟斷主管部門等批准，預計第四季才開始要約期，但交易仍要獲得約3.37億股，即19%左右的公眾股東接受方能完成。完成後，嘉里控股及嘉里建設（0683）持股將降至31.9%，公眾持股在已獲港交所豁免後，降至15%。而根據年報及股權披露，持股最多的基金只有佔4.99%的淡馬錫，因此並沒有足以否決要約的基金股東存在。

需內地反壟斷部門等批准

就要約作價會否有加價可能，王衞未有回應，不過他直言，交易需小股東配合，目前仍有變數，希望小股東不要因不對稱或錯誤資訊而判斷錯誤招致損失。順豐首席戰略官陳飛則表示對收購有信心，因為總作價較過去嘉里物流股價均有溢價，料小股東會配合。收購完成後，嘉里物流將維持上市地位及沿用嘉里品牌，屆時順豐的中港澳以外的國際業務亦將透過嘉里品牌拓展。