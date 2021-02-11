經濟

淨利息收入減 星展香港去年少賺34％

【明報專訊】星展香港公布去年業績，因為淨利息收入下跌和信貸撥備增加，純利按年下跌34%至54.12億元，下半年跌逾四成，較上半年的兩成擴大。全年收入按年下跌15.34%至142.58億元，下半年跌幅亦較上半年增加。星展香港行政總裁龐華毅表示，今年以來港元拆息續跌，息差收窄，不過踏入2021年，1月份投資市場暢旺，加上熱門新股上市，提升來自財富管理業務收入，緩和淨利息收入下跌的影響。

內地經濟反彈 民企來港貸款料增

星展香港去年淨利息收入為90.43億元，按年下跌22%，主要是由於淨息差按年下跌0.52厘至1.55厘的影響，貸款則增長3%至4080億元。非利息收入按年跌1%至52.15億元。龐華毅表示，年初淨息差自去年底的1.38厘再有收窄，不過預期在第二季可回穩至1.35厘至1.4厘。人民幣升值，加上內地經濟穩定快速反彈，將帶動內地企業來港貸款增長，預期全年貸款額會有中單位數增長。

由於新冠病毒疫情和中美貿易緊張引致風險上升，令星展香港去年信貸損失上升逾2.17倍至18.62億元。龐華毅表示，去年第四季信貸質素，特別是企業客戶有所改善，惟第四波疫情對信用卡和無抵押貸款的信貸質素影響，較之前數月嚴重。

不過，龐華毅認為，今年的經濟環境較去年為佳，不需要如去年大幅增加一般信貸撥備，反而有機會回撥。

相關字詞﹕信貸質素 淨息差 港銀 星展銀行 第四波疫情 新冠肺炎

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