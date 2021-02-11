1月內地通縮0.3% 指數首涵蓋外賣召車

PPI按年升0.3% 一年來首見增長

統計局城市司高級統計師董莉娟解釋，由於去年春節在1月，加上疫情影響還未顯現，導致對比基數較高，令CPI由去年12月升0.2%轉為跌0.3%，繼去年11月後再現通縮。其中，食品價格上升1.6%，漲幅比上月擴大0.4個百分點，影響CPI上升約0.3個百分點。PPI方面，受國內需求持續改善，原油、鐵礦石等國際大宗商品價格續升，令PPI由去年12月的跌0.4%轉為升0.3%。

交行金融研究中心高級研究員劉學智表示，CPI轉跌主要和去年高基數效應有關，預計首季都會受此影響而增速較低甚至連續通縮，至第二季經濟恢復才有望正增長。PPI轉正得益於工業生產持續恢復，需求回升比較明顯，也帶動上游初級原料價格和大宗商品價格的回升，回升趨勢亦比較明顯，預料未來升幅還會進一步擴大。

值得注意的是，今年為統計局5年一度的CPI基期輪換，並已於昨天公布的1月數據實施。調整後的CPI仍然分為八大類，基本分類則從262個增加至268個，其中增加了外賣、母嬰護理服務、可穿戴智能設備、網約車費用等新興的商品和服務，同時，會剔除非洲豬瘟、新冠病毒疫情等對居民消費支出的異常影響。

調整CPI權重 剔除疫情異常影響

CPI構成權重亦有調整，食品煙酒、衣著、教育文化娛樂、其他用品及服務的權重分別下調1.2、1.7、0.5和0.4個百分點；居住、交通通訊、醫療保健上調2.1、0.9和0.9個百分點；生活用品及服務權重則變動不大。統計局指，這次調整，對CPI和PPI各月按年增速影響平均約為0.03和0.05個百分點。