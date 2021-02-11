諾輝凍資8500億 超購4130倍

唯一躋身三大紀錄三甲

諾輝健康於港股暫無同業，是首家從事癌症篩查技術研發，本次深獲散戶青睞，打入三項認購紀錄「三甲」。其中，凍資額上僅次於快手的1.28萬億元紀錄。認購人數則排名第三，僅次於醫渡科技（2158）認購紀錄。認購倍數上，則成為過去約3年來倍數最高「認購王」，但難以撼動於2018年掛牌的毛記葵涌（1716）的紀錄。

按此熱度，估計諾輝健康本次將再現「一手難求」。根據招股書，諾輝健康公開發售超購達100倍以上，公開發售部分將回撥至3829.9萬股，即甲組、乙組各僅有38299手。對比近期掛牌新股、回撥後各組有51,405手的心通醫療（2160），心通「甲組尾」最終僅獲1手，而「乙組頭」僅獲2手或3手，便可知本次諾輝大戶的分配額度亦不樂觀。

根據招股書，諾輝健康主攻直腸癌篩查，其核心產品「常衛清」主要面向結直腸癌高危人群，於內地約有1.2億。「常衛清」去年11月獲批醫械證，現時已進入初步商業化階段。而早前高層則對傳媒表示，估計該產品未來5年都未有競爭對手。諾輝將於2月18日掛牌。

港交所新指引 生科股須避模糊描述

生科股備受熱捧，昨日港交所（0388）則更新18A生物科技公司指引信，強調生科公司要提供不偏不倚、準確的披露信息。新指引信點名指出，部分存在誤導嫌疑的描述包括，申請人未有產品進入商業化，但就自稱「一家具有強大執行能力的公司」；又或者申請人就臨牀試驗採用模糊字眼，稱「接近商業化」等。

明報記者

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